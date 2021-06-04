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Erdoğan’dan müzisyen ve tiyatroculara destek açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının yol açtığı kısıtlamalardan etkilenen sanatçılarla ilgili konuştu.

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04.06.2021 17:29:33
Erdoğan’dan müzisyen ve tiyatroculara destek açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılışında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam ediyor. Ben bunu biraz daha değiştiriyorum; önce yatırım diyorum, istihdam diyorum, üretim diyorum ve son olarak da ihracat diyorum. Şimdi MFA bunların dördünü de yapıyor. Yatırımsa yatırım, istihdamsa istihdam, üretimse üretim.

- Koronavirüs salgını tüm dünya ile birlikte ülkemizi de olumsuz etkiliyor. Özellikle turizm, yeme-içme ve hizmet sektöründe kısıtlamadan kaynaklı insanlarımız ekonomik kayıplar yaşıyor Unutmayın 84 milyonun derdine derman olmayı kendimize görev biliyoruz. Salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek için yaptığımız yardım 661 milyar lirayı buldu. Hani 'Hükümet nerede?' diyorlar ya, 661 milyar lira destek verdik. Kime? Tüm yatırımcılarımıza, esnafımıza. Bu rakamla Türkiye, salgın sürecinde en fazla destek sağlayan ülkeler arasında yer alıyor.

- Kıymetli kardeşlerim, sanayicimize tüm destekleri verirken esnafımızı, çiftçimizi, sanatçımızı da asla ihmal etmedik, etmiyoruz. Salgının sebep olduğu sıkıntılar yanında dünyanın birçok yerinde meteorolojik açıdan kuraklık yaşanıyor. Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarıyoruz.

- Kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını erteliyoruz.

- Salgının yol açtığı kısıtlamadan dolayı zorlu günler geçiren sanat emekçilerimize sahip çıkıyoruz. Önümüzdeki günlerde 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Tiyatro sektörümüze de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlayacağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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