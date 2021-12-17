DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bugün hangi takımın maçı var? 18 Aralık Cumartesi hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var?
Devlet-i Aliyye Ocakları’ndan ilginç paylaşım
Çin-ABD beyin kontrol silahı gerilimi!
Öğretmen maaşında AGİ var mı? Memur maaşında AGİ var mı? AGİ memur maaşından kalktı mı?
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
OdaTV’de deprem! Yazıları sansüre uğrayan iki yazar istifa etti
Johnson kritik seçimi kaybetti! Liderliği sorgulanıyor
Seren Serengil ameliyattan çıktı
Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale
Erdoğan'dan Musk'la görüşmesinde 'uydu' açıklaması
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırdı
PKK/PYD ile görüşen İsveç'li bakan hakkında suç duyurusu
Google’ın algoritmaları hakkında ilginç iddia
Dolar düştü mü? Dolar kaça düştü? MB müdahalesi ile dolar ne kadar düştü?
Dolar yükseldi mi? Dolar kaça çıktı? Dolar kaç TL oldu? Dolar 17 lira oldu mu?

TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan'dan Musk'la görüşmesinde 'uydu' açıklaması

Erdoğan'dan Musk'la görüşmesinde 'uydu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile dün yaptığı video konferans görüşmesinin görüntüleri paylaşıldı.

2 Saat Önce
2021-12-17 14:28:12
Erdoğan'dan Musk'la görüşmesinde 'uydu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile dün yaptığı video konferans görüşmesinde, 19 Aralık'ta SpaceX aracılığıyla TÜRKSAT 5B uydusunun uzaya fırlatılacağını hatırlattı. Bu yılın ocak ayında da TÜRKSAT 5A uydusunun uzaya fırlatıldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı sene içerisinde 2 uydu fırlatan ender ülkelerden olduk. TÜRKSAT 5A uydumuz fırlatıldığında çocuklarımızdan TÜRKSAT 5A'nın, yani bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istedik. Evlatlarımızdan muhteşem geri dönüşler aldık. 5 binden fazla resim tarafımıza ulaştı. Her biri çok güçlü ve güzel hayallerin ürünü olan bu 5 bin resmi de bir dijital menkul yani NFT haline getirerek TÜRKSAT 5B'yi oluşturduk. İşte bu güzel ve gerçekten çok anlamlı NFT'yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın gözlerinde oluşan pırıltı, ileride Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojiler alanında, yapay zeka alanında, siber dünyada nerelerde olacağının ispatı niteliğindedir."

gor_1

Elon Musk da NFT hediyesi için Erdoğan'a teşekkür ederek uydunun gönderilmesini ve Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Erdoğan ile yeniden görüşmenin bir onur olduğunu belirten Musk, Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş