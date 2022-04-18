Erdoğan’dan Mescid-i Aksa açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezindeki 'Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda konuştu.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, “İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır." dedi.

Erdoğan, "Son iki yılda 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6,3 milyon doz aşı hibesi yaptık." dedi.

"Diyalog yoluyla barışçı bir çözüm bulunabileceğine gönülden inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin'den görüntüler, Kramatorsk'ta sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü. İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstanbul'daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması temelinde diyalog yoluyla barışçı bir çözüm bulunabileceğine gönülden inanıyorum."

Ermenistan ile normalleşme sürecinin samimiyet sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balkanlar'da yeni gerilimin önüne geçilmesi, istikrarın muhafazası için gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

"Mescid-i Aksa'da yapılanlar, bizler için gerçekten üzüntü kaynağıdır"

Son dönemde Mescid-i Aksa'da yaşananlara ilişkin Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'da yapılanları görüyoruz. Bu, bizler için gerçekten üzüntü kaynağıdır. Bundan sonraki süreçte temenni ederim ki bunları bir daha yaşamayız." .