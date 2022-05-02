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Erdoğan'dan Mehmetçik'e: Verdiğiniz mücadele her türlü takdirin üzerinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgede verdiğiniz mücadele her türlü takdirin üzerinde. İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir” dedi.

2 Saat Önce
2022-05-02 09:58:52
Erdoğan'dan Mehmetçik'e: Verdiğiniz mücadele her türlü takdirin üzerinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ndeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonla görüştü.

Görüşmesi sırasında yurt içinde, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına telefonla hitap eden Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başladı.

"Bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir”

Telefonda dahi olsa Mehmetçik ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, “Bölgede verdiğiniz mücadele her türlü takdirin üzerinde. İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir” dedi.

“Pençe harekatlarında ortaya koyduğunuz performans hiç unutulmayacaktır"

Sınır ötesindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kilit Operasyonu'na da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

“Pençe harekatlarında ortaya koyduğunuz performans hiç unutulmayacaktır. Mehmetçiğimizi alınlarından öpüyorum. Bütün komuta kademesine kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bayramınız kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun. Zaferleriniz inşallah art ardına kesilmeden devam etsin.”

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