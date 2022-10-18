Erdoğan'dan maden kazalarında hayatını kaybeden işçilerle ilgili talimat!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden kazalarında yaşamını yitiren işçilere yönelik mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı olması yönünde talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce maden kazasında yaşamını yitirenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdiği öğrenildi.

MKYK'da ayrıca yasa hazırlığı için çalışma grubu kurulması kararı alındı. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü grup toplantısında bu düzenlemeleri kamuoyuna açıklayacak. .