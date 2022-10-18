DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5892 ₺

EURO

18,2834 ₺

ALTIN

988,00 ₺

BİST

3.888,69 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan'dan maden kazalarında hayatını kaybeden işçilerle ilgili talimat!

Erdoğan'dan maden kazalarında hayatını kaybeden işçilerle ilgili talimat!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden kazalarında yaşamını yitiren işçilere yönelik mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı olması yönünde talimat verdi.

3 Saat Önce
2022-10-18 11:46:01
Erdoğan'dan maden kazalarında hayatını kaybeden işçilerle ilgili talimat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce maden kazasında yaşamını yitirenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdiği öğrenildi.

MKYK'da ayrıca yasa hazırlığı için çalışma grubu kurulması kararı alındı. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü grup toplantısında bu düzenlemeleri kamuoyuna açıklayacak. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş