Erdoğan’dan KYK kredi faizi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık.” dedi.

Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "KYK kredi geri ödemelerinde faiz ve enflasyon farkı olmayacak, alınan kredi ana para üzerinden ödenecek." ifadelerini kullandı. Erdoğan, “KYK Kredi geri ödemeleri faiz uygulaması olmadan ana para üzerinden yapılacaktır” açıklamasında bulundu. Bu karayla üniversite mezunu olan gençlerin 26 milyar TL olan KYK borçlarının faiz toplamından vazgeçilmiş olundu. .