Erdoğan'dan Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.