DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2459 ₺

EURO

18,2632 ₺

ALTIN

1.001,99 ₺

BİST

3.437,41 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan'dan Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı

Erdoğan'dan Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı.

2 Saat Önce
2022-09-08 23:03:19
Erdoğan'dan Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Başlıksız-2_90

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş