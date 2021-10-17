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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasına sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ülkelerine gerçekleştireceği ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

6 Saat Önce
2021-10-17 12:25:23
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasına sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamalarına ilişkin olarak "CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Vesayet günleri geride kaldı, Türkiye hukuk devletidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyareti öncesi basın açıklaması yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Başbakanlığım dahil bugüne kadar 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdim. Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43'e yükseldi.

"Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatimiz ayrıca önem taşıyor.

Afrika ülkeleriyle işbirliğimize asla kısa vadeli ve çıkar odaklı bakmıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN BÜROKRAT AÇIKLAMASINA TEPKİ

"CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Vesayet günleri geride kaldı, Türkiye hukuk devletidir.

Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bürokratlara, “‘Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibarıyla durun” ifadeleriyle seslenmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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