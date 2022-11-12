Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: İngiltere'de bu kadar enayi var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretine ilişkin soruya, "Şimdi 'temiz para getireceğim' diyor. Sen kimsin? Hani Londra'ya gidişi eleştiriyordun? Buradan getireceğin parayı kime getireceksin? Sen iş adamı mısın? Senin yanında böyle bir para talebinde bulunan birileri mi var? Parayı kime getiriyorsun? Yani affedersiniz İngiltere'de bu kadar enayi var mı; sana kalkacaklar bu paraları verecekler; "Al Bay Kemal bunu Türkiye'de nerede kullanırsan kullan' diyecekler" yanıtını verdi.

HAKAN ŞÜKÜR'ÜN CANLI YAYINA KONUK OLMASI

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün TV5'te canlı yayına konuk olmasına ilişkin sorulan soruya, “Onu değerlendirmeye gerek yok. Demek ki masada altı kişi yetmiyor. Yedi, sekiz falan arıyor olabilirler.” yanıtını verdi.

''BU KADAR DA AHLAKSIZLAR''

TOGG'un İtalya'da üretildiğini ilişkin iddialara yanıt veren Erdoğan, “Yani bu kadar da ahlaksızlar. Biz bu robotik sistemi yurt dışından alamaz mıyız? Bunun yanında bu robotik sistemler belki kısa bir süre sonra ülkemde de üretilir hale gelecek. Bizim yerli ve milli noktasında da olay sadece bununla kalmayacak tabii. İHA, SİHA, Akıncı üretimi de görülmeli. Bay Kemal de bir kere gitmiş oraya galiba ama buna rağmen adam hala yalan söylüyor. Temel efendi de gitmiş o da yalan söylüyor; yeterli değil filan diyor. Yani bunları anlamak mümkün değil. Bizim işimiz tabii sadece bunlar da değil. Mesela BMC'nin zırhlı araçları var. Şu anda buna benzer birçok alanda, ağır sanayide, ileri teknolojide fabrikalarımız var.” ifadelerini kullandı. .