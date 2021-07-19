Erdoğan'dan 'Kıbrıs' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Kıbrıs'taki müjde açıklamasıyla ilgili soruya, "Biraz sonra KKTC Parlamentosunda inşallah orada açıklayacağım, burada açıklarsam, o zaman Kıbrıs parlamentosundaki konuşmam boşa geçer" dedi. Erdoğan, "Azerbaycan'dan KKTC teması sonrası başka ülkelerden de temas bekleniyor mu?" sorusuna, "Başta Azerbaycan olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden burayla bu tür temasların olması gelişmesi bizim gayretimizdir. Bunları devam ettireceğiz" diye yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin açıklamalarının sorulması üzerine, "Öyle bir haber çıktı ama alakası yok. Bizim bunlara asla tahammülümüz olmaz, gereği neyse anında gereğini yaparız" ifadesini kullandı.

"Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir gelecek arzu eden tüm taraflara bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum" diyen Erdoğan, "Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu, kimin de çözümsüzlükten nemalandığını bir kez daha göstermiştir" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir" şeklinde konuştu.

AB ADALET DİVANI BAŞ ÖRTÜSÜ KARARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Adalet Divanı'nın Almanya'da iki işletmeye başörtüsü kısıtlaması kararının sorulması üzerine, "Bizim tutumumuz zaten belli. Adalet Divanı ismini değiştirmesi lazım. Bunun Adalet Divanıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Önce inanç özgürlüğü nedir bunu anlamaları lazım. Bu lafı gitsinler aynen kipa takanlar içinde de söylesinler" yanıtını verdi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.