Erdoğan’dan ''kentsel dönüşüm'' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda konutların deprem dönüşümüne ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz. 2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz." diyerek bir görsele yer verdi.

2,5 milyon kentsel dönüşüm ve sosyal konutun tamamlandığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti;

Büyük Deprem Dönüşümü Hareketini kararlılıkla sürdürüyoruz. 81 il 922 ilçemizde 300 bin konutun deprem dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Bu konutların 100 bini İstanbul'da yer alıyor. 90 milyar lira yatırım değeri bulunuyor.

Millet Bahçeleriyle, ekolojik koridorlarla hem şehirlerimize nefes aldırıyor hem de olası afet durumunda kullanılacak toplanma alanlarını oluşturuyoruz.

"150 BİN YENİ SOSYAL KONUTUN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ"

Bugüne kadar 2,5 milyon kentsel dönüşüm ve sosyal konutu tamamladık. 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. TOKİ konutlarımızla ve yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 55'ini güvenli hale getirdik. 150 bin yeni sosyal konutun çalışmalarına devam ediyoruz.

Depremlerden ve selden zarar gören Elazığ'da 24 bin 83, Malatya'da 6 bin 262, İzmir'de 5 bin 93, Giresun'da 619, Rize'de 378 konut inşa ediyoruz.

Elazığ, Malatya, Bingöl, Giresun, Manisa, Van, Adıyaman, Erzurum, Çanakkale, Afyon, İzmir, Diyarbakır, Tunceli, Erzincan, Rize ve Antalya'da afetten etkilenen bölgelerde 9 bin 478 köy evi ve 3 bin 767 ahır yapıyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.