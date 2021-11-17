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Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na ''ziyaret'' tepkisi

Erdoğan, MKYK'da geçen hafta bir araya geldiği SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun basındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

8 Dakika Önce
2021-11-17 07:16:42
Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na ''ziyaret'' tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık 4,5 saat süren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK), geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmesi de gündeme geldi. Karamollaoğlu'nun görüşmeye ilişkin açıklamalarına değinen Erdoğan'ın, "Temel Bey'in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor" dediği belirtildi.

İADE-İ ZİYARET SAKIT OLDU

Karamollaoğlu'nun bir tek yüzde 50+1'e ilişkin açıklamasının doğru olduğunu, onun dışındaki konuşmaların geçmediğini aktaran Erdoğan'ın, "Dediği tek doğru orasıydı. Bunun dışındaki açıklamalarından maalesef çok üzgünüm. Biz bu görüşmede yalnızdık, bir tek Temel Bey ve ben vardık. İade-i ziyaret düşünüyordum, bu sakıt (düşmüş) oldu" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İŞVEREN İKNA OLACAK

Toplantıda asgari ücret de gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığı ve anket çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bilgin'in, işveren sendikalarıyla da görüştüğünü kaydederek, "İşverenin ikna olacağı, asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceğimiz, ama aynı zamanda da farklı katagorilerde çalışanların şartlarını daha iyi analiz edebileceğimiz bir araştırma yapıyoruz" dediği aktarıldı.

AZ CEZASI KALAN DÖNMEYECEK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım'da bitecek hükümlülerin cezaevlerine dönüşlerinde izlenecek yol haritasına ilişkin MKYK üyelerini bilgilendirdi. MKYK'da, belli bir sürenin altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması önerisinin getirildiği ifade edildi.

Kaynak: Yenişafak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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