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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası kritik açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

3 Gün Önce
2021-10-11 19:58:00
Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası kritik açıklamalar

Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız.

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Fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticiyi korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra Türkiye, ekonomik olarak her geçen gün çok daha güçlenecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz. İklim değişikliği uyum koordinasyon kurulu oluşturuyoruz. İklim Değişikliği Başkanlığı oluşturuyoruz.

Ülkemizi yatırım, üretim, ihracat, istihdam temelleri üzerinde, cari dengemizi 'fazla' yönünde sürekli geliştirerek büyütmeyi sürdüreceğiz.

(Yeşil Kalkınma) Siyasi partilerden özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimden bu tarihi projeye destek vermelerini bekliyoruz.

İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün statüsünün yükselterek, Göç İdaresi Başkanlığı olarak yapılandırılacağı açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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