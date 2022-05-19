Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO tepkisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecine ilişkin 'Bunlar terör odaklarını barındıran ülkeler' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen buluşmada gençlerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından "Gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz Kütüphane Söyleşilerimizde NATO'nun genişlemesiyle ilgili meseleleri etraflıca ele aldık. Yaklaşımımızı açık yüreklilikle gençlerimize de izah ettim…" diyerek buluşmanın NATO kısmını paylaştı.

Erdoğan konuya ilişkin "NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

PUTİN VE ZELENSKİY İLE BAĞLARI KOPARMAYA NİYETİM YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin'le ne Zelenskiy'le bağları koparıp atmaya asla niyetim yok" ifadelerini kullandı. .