Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar" dedi.

Erdoğan, "Beklemekten öte, biz NATO'nun 70 yıllık bir üyesiyiz. Türkiye rastgele NATO'ya katılmış bir ülke değil, bu sabah Sayın Biden ile de bir görüşme yaptık, bu akşam ya da yarın bir araya gelme arzusunu ifade etti, olabilir dedik. Dün itibarıyla gerek Sayın İbrahim Kalın Bey'i, gerek Sedat Bey'i Brüksel'e gönderdik, ön görüşmeleri yaptılar. Bu arada da biz 4'lü görüşmeyi tekrar yapacağız ve burada Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı birlikte bu 4'lü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz kuru laf istemiyoruz, biz netice istiyoruz, orta sahada top çevirmekten bıktık. Şu an itibarıyla da bunlar hep laf üretiyorlar, aynı günün akşamı İsveç televizyonunda terörist başlarından biri çıkmış söyleşi yapıyor, bize veriyor veriştiriyor..." diye konuştu.

Erdoğan, "Stockholm caddelerinde yürüyüş yapıyorlar... Polisin kontrolü bunların üzerinde... Sadece İsveç mi? Aynı şey Almanya'da, Hollanda'da, Yunanistan'da... Yoğun bir şekilde bunlar devam ediyor. Bir taraftan 5+4, 9 Amerikan üssü Yunanistan'da kuruluyor, niye kurdunuz, 'Rusya'ya karşı kurduk'. Ne demek? Ne yaptınız da Rusya'ya karşı kurdunuz da? İşiniz gücünüz S-400. S-400 aşağı S-400 yukarı... Hep laf... Bunları da Biden ile yapacağımız görüşmede dile getireceğiz. Biz Danimarka'da Norveç'te hep bunları yaşadık, her türlü terörist saldırıya uğradık, bunlardan en ufak tavır görmedik, bunları anlatacağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile gündemde hangi başlıklar olacağına ilişkin olarak da, "Bu arada en önemli ABD ile olan görüşmemiz F-16 meselesiydi. O da şu anda hala masada. Orada da bir oyalama taktiği gidiyor. Yunanistan Başbakanı geçenlerde davetlimdi, kendisiyle İstanbul'da bir yemekli sohbetimiz oldu. Bundan böyle artık biz görüşmelerimizi bire bir yapalım, aramıza üçüncü kişileri sokmayalım diye mutabık kaldık. Aradan 2-3 hafta geçti. ABD'ye gitti, Senato'da yaptığı konuşmada saldırdığı yer yine Türkiye oldu, F-16 meselesi vs. gündeme getirildi. Artık biz bunların iyice ne olduğunu, kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. 15 Temmuz darbe girişimini yapan FETÖ'nün en önemli sığınağı neresi oldu? Yunanistan oldu... Türkiye'den kaçanlar, hep Yunanistan'ı tercih ettiler. Yunanistan o dönemin Başbakanı ile de görüştüm, gerekli müdahaleyi yapacağız demesine rağmen bunlar teröristleri beslediler, Yunanistan üzerinden Avrupa'nın değişik ülkelerine yolladılar. Biz bunları yutmuyoruz. Türkiye'ye karşı şahsiyetli duruş bekliyoruz, göstermeyenlere karşı tavrımız bellidir. Türkiye'nun duruşundan taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de NATO zirvesine katılması bekleniyor, karşı taraftan görüşme talebi gelmesi halinde yanınız ne olur? Ankara-Atina gerilimini zirve gündemine taşımayı düşünür müsünüz?" sorusuna, "İkili bir görüşme yapmam mümkün değil, bunu açıkladım, demek ki bizi iyi takip etmiyorusunuz. Bizim Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Strateji Konsey toplantımız vardı, bunu kaldırdık bir defa. Bitti o iş. Bunu bitirmiş bir lider kalkıp Miçotakis'in talebine evet diyebilir mi? Hayır, bitti o iş, o kapıyı kapattık. Kendilerine çekidüzen vermeleri halinde hangi düzeyde bu görüşmeler yapılır planlar yol haritamızı çizeriz" yanıtını verdi.