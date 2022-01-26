Erdoğan'dan iddialara tepki: Koskoca bir yalandır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ne yazık ki daha önceki uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetim elinde İstanbul. Biz, İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz.' dedi.
2022-01-26 22:36:05
Erdoğan, "(İstanbul'daki olumsuz hava koşulları) 03.00'e kadar takip ettim, arkadaşlarımla irtibat halinde oldum kara yollarındaki çalışmaları koordine ederek izledim." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine genel bütçeden aktarılan paylar, 2019'dan bu yana aşağı yukarı 2 kat artırılmıştır." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "(İstanbul'daki kar) Bu tam anlamıyla basiretsizliktir. Kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız. Kış mevsimine girerken bütün tedbirlerinizi almalısınız." dedi.
"Koskoca bir yalan"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"(Cumhurbaşkanı, CHP'li belediyelerin projelerini engelliyor) iddiası koskoca bir yalandır. (CHP'li belediyeler) Kimseyi engellemiyoruz. Onlar kendi beceriksizlikleri, kötü yönetimleri, yanlış tercihleri sebebiyle belediyeyi borç batağına sokmuştur." .
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