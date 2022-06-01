Erdoğan’dan Gezi protestocularına: ‘’Bunlar çürük, bunlar sürtük’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi protestolarına katılanlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Dolmabahçe'deki caminin içinde bu eşkıyalar, teröristler bira şişeleriyle caminin içini pisletmişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük…”

Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

- Yılbaşından bugüne yaptığımız işler bile 20 yılda asırlık hizmetleri nasıl ülkemize kazandırdığımızı göstermeye yeterlidir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete sunduk, İdlib'de yapılan briket evlerin açılış törenine mesajla katıldık. Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış töreninin gururunu hemşehrilerimizle paylaştık. Azerbaycan'da TEKNOFEST kuşağı gençlerimizin nasıl kucaklaştığına bizzat şahitlik ettik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin 28 Mayıs Bağımsızlık Gününü teknoloji şöleni ile taçlandırmış olduk. İstanbul'un fethinin 569. yıldönümümün coşkusunu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile müjdesiyle 560 bin kişinin katılımıyla milletimizle birlikte paylaştık. Durmadan dinlenmeden yolumuza devam ediyoruz.

AYASOFYA AÇIKLAMASI

İstanbul'a talan edilecek bir nimet olarak bakanlar sadece Fetih sırrını değil Cumhuriyeti de bugün bizim yaptıklarımızı da anlayamazlar.

Tarih fethettiğimiz her yerde güveni, huzuru hakim kılmak için verdiğimiz mücadelenin şahididir. Bugün de bayrağımızı dalgalandırdığımız her yeri esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Ayasofya'yı 84 yıl sonra asli hüviyetine yeniden kavuşturarak fethin bağrında açılan yarayı Allah'a hamdolsun kapattık. Ayasofya, İstanbul'un kalbinde yükselen sancak olarak medeniyetimizdeki yerini tekrar almıştır.

ATATÜRK HAVALİMANI TARTIŞMALARI

Atatürk Havalimanı kısmen vasfını sürdürecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şehrin bir nefes borusu, bir vahası olarak insanımıza hizmet verecektir. Yurt içi yurt dışı seyahatlerimizde Atatürk Havalimanımızı kullanıyoruz. Biz Atatürk Havalimanı'na 3 ayda 1006 odalı şehir hastanesi yaptık. Yalan ve iftirayla millet bahçesi üzerinden bize saldıranlara en güzel cevabı pazar günü verdik. 560 bin kişinin katılımıyla program gerçekleştirdik. Bay Kemal dikkat et 'Zulüm 1453'te başladı' dediniz. İstanbulumuzun başta Kadıköy olmak üzere duvarlara bunları yazdınız. Bu ülkede bizden daha samimi gayretli çevreci yoktur.''

Kısa adıyla İGA olan bu havalimanımız şu anda dünyada ilklerde. Şu anda daha da geliştiriyoruz. Gelen giden yolcularla ilgili otel ihtiyaçlarına yönelik yüklenici firmaya gerekli desteği vereceğiz, otelleri yapmak suretiyle İGA daha güçlü hale gelecek. Pistler noktasındaki eksiğimizi de giderecekler. İGA belki dünyada bir numara olacak. Yeni havalimanımızı etap etap büyütmeye devam ediyoruz.

'ATATÜRK HAVALİMANI BÖLGESİNE 345 BİN FİDAN DİKİYORUZ'

Atatürk Havalimanı bölgesine 345 bin fidan dikiyoruz. 350 yaşında bir zeytin ağacının dikimini yaptık. Oraya farklı bir onur kazandırıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA VAN ZİYARETİ YANITI

Kılıçdaroğlu Van'da aklınca Kandil'e selam çakıyor. Terör örgütünün ağzıyla konuşuyor. Van'ı depremden sonra yeniden inşa ettiğimizden haberi yok. Sen oraya kaç kere gittin? Bugüne kadar biz Van'a takribi olarak en az 35 milyar harcama yaptık. Kağıthane'ye Kağıttepe dediği gibi buraya da başka bir şey söyler. Haritadaki yerini bile gösteremez. Bay Kemal siyaset fukarası. Anlamaz bu işlerden.

Kendi belediye başkanlarının güya hizmetlerini anlatırken öyle rakamlar veriyor ki toplamı bizim bir ilçe belediyemizin toplamına yaptıklarına denk gelmiyor. Kimseyi ayrım yapmadan veriyoruz dediği sosyal desteklerin toplamı bizim bir ilçe seviyesine çıkamıyor.

VAKIF İDDİALARI

Yalan olduğu ilgili kurumlar tarafından ispatlanmış konuları sanki ilk defa söylüyormuş gibi sürekli tekrarlama ısrarı şahsiyetli bir adamın yapacağı iş değil. Kılıçdaroğlu TÜRKEN Vakfı'na yönelik iftiralarla kime hizmet ediyor? Bu zat ailemizle uğraşmayı adet haline getirdi.'

KILIÇDAROĞLU'NA 10 SORU

Bu zatın her ağzını açtığında hakkını savunduğu biri cezaevinden tüm taraflarına 'Utanmıyor musunuz?' diye ayar verdi ama süt dökmüş kedi misali hiç birini sesi öçıkmadı. Herhalde soluk borularını tutan el ses çıkarmalarına izin vermedi.

Kılıçdaroğlu'na birkaç soru sormak istiyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhattap alacağız. Bu soruları yanıtları açık bir şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz.

1-PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını siyasi uzantıları ile birlikte en şiddetli şekilde lanetliyor mu lanetlemiyor mu?

2- Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatılarını destekliyor mu?

3-NATO üyesi tartışmalarında kendi devletinin izlediği politikaların yanında mı?

4-Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı?

5-Dünyanın yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye ilkesel düzeyde destek veriyor mu?

6-Mahkeme kararlarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları kenara bırakıp siyaseti ülkenin ali çıkarları üzerinden yürütmeye var mı?

7-Siyasi stratejilerini kendi partisinin mensuplarıyla belirlemeye yönelecek mi yönelmeyecek mi?

8-Bu toprakların tüm değerleri sembolleri ile asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu?

9-Partisi içindeki her türlü terör örgütü destekçisi tecavüzcüyü tasfiye etmeyi düşünüyor mu?

10-Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?"

Kılıçdaroğlu'nun hakkını yememek lazım. 2023 Haziran ayında yapılacak seçimler için rakip gördüğü herkesi ya aynı masaya topladı ya da ince manevralarla saf dışı bırakmaya başladı. Bu zatın her ağzını açtığında hakkını savunduğu biri cezaevinden 6'lı masanın tüm taraflarına 'Utanmıyor musunuz' diye ayar verdi, süt dökmüş kedi misali hiçbirinin sesi çıkmadı. Herhalde soluk borularını tutan el ses çıkarmalarına izin vermedi. Kimi aday gösterecekleri kendi bilecekleri iştir.

GEZİ PARKI PROTESTOLARI

Ağaç bahanesiyle çakılan kıvılcım bir anda ülkenin çıkarlarını hedef alan çatışmaya dönmüştü. Dolmabahçe'deki caminin içinde bu eşkıyalar, teröristler bira şişeleriyle caminin içini pisletmişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük… Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazacaktır. Bay Kemal de oradaydı. Çünkü başı çeken oydu. Bunlar ancak terör sevicileri ile beraber. Çünkü kendileri de terör sevici.

TİP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE TEPKİ

Dün köprüye çıkıp polislere hakaret edip pankart asmaya çalışan tipler bunun somut örnekleridir. Siyasetçi kılıklı provokatörler yaptıklarını terbiyesizliğin hesabını hukuka verecektir. Bu ne densizliktir. Sen vekil olsan ne yazar? Gelip de Şehitler Köprüsü'nde böyle bir pankartı polise rağmen asamazsın. Astırtmazlar. Ne oldu? Asamadın. Kültür sanat konusunda ülkemize bizden daha çok hizmet getiren limse olmadığına yürekten inanıyoruz. Gezi olaylarının planlı bir kalkışma olduğunu boşuna söylemiyoruz. Boğuştuğumuz pek çok sorunun başlangıç noktası Gezi olaylarıdır.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

İstihdamda 30 milyonu geçerek tarihimizin rekorunu kırdık. Enflasyondan kaynaklanan refah kaybını gireceğiz. Önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız.'

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO BAŞVURUSU

Biz her iki ülkenin NATO üyeliğine terör örgütü PKK'ya ve uzantısı kuruluşlara verdikleri destek sebebiyle karşı olduğumuzu açıkça ilan ettik. NATO bir güvenlik kuruluşudur, terör örgütlerine destek kuruluşu değildir. Bu terör örgütlerine İsveç Finlandiya Almanya Fransa Hollanda polisleriyle beraber bunları koruma altına alıyorlar terör örgütünün başının posterleriyle yürüyüşlerini yapıyorlar. Şu ana kadar somut herhangi bir belge önümüze konulmuış değil. Belgeye bağlı olmayan sözlere inanmamız mümkün değil.

YUNANİSTAN İLE GERİLİM

Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey anlaşmamızı bozduk. Tarihten hiç ders almıyor musun? Türkiye ile dans etmeye kalkma yorulur yolda kalırsın. Bunlarla artık ikili görüşmeleri yapmıyoruz. Bu Yunanistan maalesef yola gelmeyecek. Ne zamanki yanlış yaptık der... Amerika'da Rum lobisi oraya gidecek orada konuşma aleyhimizde sözler sarf edecek. Biz bunlardan bıktık. Dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır.

SURİYE'YE YÖNELİK OLASI ASKERÎ HAREKÂT

Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek.'' .