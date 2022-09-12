Erdoğan'dan gençlere: Ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere kulak asmayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef aldı. "Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya, size kendi ecdadına sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın" diyen Erdoğan, "Şanlı tarihinizle gurur duyun. Zaferlerinizle, kültürünüzle, bizi biz yapan değerlerinizle her zaman iftihar edin" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan ayrıca gençlerin geleceği için tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyerek, "Her birinizin geleceğe doğru emin adımlarla yürümeniz için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören bir Türkiye değil. Bugün gençlerine değer veren bir Cumhurbaşkanına sahipsiniz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Yeni eğitim ve öğretim yılının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Arif Nihat Asya, yüreklerde fırtınalar estiren şiirleriyle edebiyat hayatımızda silinmez izler bırakmıştır. Vatansever bir öğretmen olan Arif Nihat Asya binlerce öğrenci yetiştirmiş, iyi insan olmayı öğretmiştir. Şairimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Adını taşıyan bu lisemizde Türkiye'nin ilmi, akademik, sanat hayatına eşsiz katkılar yapan inanıyorum ki nice değerimiz çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları inşallah bu sınıflarda yetişecektir. Şu anda karşımda duran gözleri ışıl ışıl evlatlarımızın her birinin ailelerine, ülkelerine hayırlı evlatlar olmalarını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanındaki eğitim neferlerimizin tamamına ülkem ve milletim için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Necmettin ve Aybüke Yalçın gibi gencecik yaşta terör örgütleri tarafından bizden koparılan şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.

Bundan 20 yıl önce göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim olarak belirlemiştik. Eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime ayırdık. Derslik sayımızı ikiye katlayıp kalabalık sınıf sorununu çözdük. Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Okullarımızı bakımsızlıktan kurtararak en modern ortamlarla donattık.

"VELİLERİMİZİ KIRTASİYE KIRTASİYE DOLAŞMAKTAN KURTARDIK"

Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak, velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık. Biz bir hafta, 10 gün kırtasiye dükkanlarının önünde sıraya girerdik, kitap defter alabilmek için. Bu acıyı çektiğimiz için sizlere bunu çektirmemek istedik ve bunu da başardık. Şimdi yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Kız çocuklarının okullaşmaları için özel gayret gösterdik. Kız çocuklarının okullaşma oranı bugün yüzde 90'lara ulaşmıştır. Köy okullarını daha modern bir anlayışla yeniden hayata kazandırıyoruz. Ağustos'tan bu yana 1000'den fazla Köy Yaşam Merkezi'ni faaliyete geçirdik, inşallah bu rakamı en kısa sürede 1500'e çıkaracağız.

Zihni ve kalbi boş avare bir gençlik değil ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi kendi devletine kinle, nefretle, öfkeyle bakan değil tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz. Bunun adı TEKNOFEST kuşağıdır. Artık kendi ihtiyaçlarını idame ettirecek nüfusu dahi bulamayan Batı'nın bugün yaşadığı krize gelecekte biz de düşmemek için çocuklarımızı sıkı sıkıya sahip çıkarak yetiştirmek zorundayız. Öğretmenlerimiz, sizlerin ve velilerin desteğiyle TEKNOFEST kuşağını en iyi şekilde yetiştireceğimize inanıyorum. Gençlerimizin küresel düzeyde sergiledikleri başarılar doğru istikamette gittiğimizin göstergesidir. Güzel ülkemizin umudu sizlersiniz. Sizler devletimizin ve milletimizin de gözbebeğisiniz. Sizlerin daha iyi eğitim alması için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Güçlü bir gelecek için geçmişinizi iyi öğrenmelisiniz. Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil. Bugün gençlerine değer veren bir Cumhurbaşkanı'na, bir devlete sahipsiniz.

Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya, size kendi ecdadına sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun. Zaferlerinizle, kültürünüzle, bizi biz yapan değerlerinizle her zaman ifithar edin.

Büyüklere saygı göstermek, küçüklere şefkatle davranmak bizim kültürümüzün temel düsturlarıdır. Sosyal medyanın sizi gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Aile fertlerinizle yapacağınız tatlı bir sohbetin yerini hiçbir bilgisayar dolduramaz.

Oku, düşün, uygula, neticelendir. Okudukça ufkunuzun sınırlarının daha da genişlediğini göreceksiniz. Düşündükçe faydalı fikirler geliştireceksiniz. Eğitim öğretim tarihimizin en büyük yatırımını yapıyoruz. Eğitimli, inançlı, çalışkan gençlerimizden aldığımız güçle devletimizi 3 kıta, 7 iklimde söz sahibi yapacak hamlelere girişiyoruz. Ülkemizi uzay yarışının önde gelen aktörlerinden biri haline getirecek atılımlarla yönetiyoruz. "

NE OLMUŞTU?

Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı etkinliğinde, "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içendeydi. Gençleri, kadınları ve geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar" demişti. .