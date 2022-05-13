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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğine ''olumsuz'' yaklaşım

Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğine ''olumsuz'' yaklaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO üyeliği için yeşil ışık yakan Finlandiya için, ''Olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi.'' dedi.

3 Saat Önce
2022-05-13 14:18:24
Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğine ''olumsuz'' yaklaşım

Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde cuma namazı kılmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasını 'veto' etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan'a Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, ''Uzun süredir rahatsızlığı vardı, ziyarete gideceğim'' dedi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için ''Olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi.'' dedi. .

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