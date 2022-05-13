Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğine ''olumsuz'' yaklaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO üyeliği için yeşil ışık yakan Finlandiya için, ''Olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi.'' dedi.
2022-05-13 14:18:24
Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde cuma namazı kılmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasını 'veto' etti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan'a Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, ''Uzun süredir rahatsızlığı vardı, ziyarete gideceğim'' dedi.
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için ''Olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi.'' dedi. .
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