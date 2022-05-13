Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğine ''olumsuz'' yaklaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO üyeliği için yeşil ışık yakan Finlandiya için, ''Olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi.'' dedi.