Erdoğan'dan F-16 ve F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 ve F3-5 alımıyla ilgili 'ABD'deki seçimle birlikte bazı olumlu haberler geliyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne katıldığı Özbekistan ziyareti sonrasında gazetecilere ABD-Türkiye arasında F-16 uçaklarıyla ilgili görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile F16 tedariki ve F35 konusunda devam eden süreçten Yunanistan'ın rahatsız olduğu belirtilerek "Bir yandan da Yunan hükümeti ve basını tehdit dolu açıklamalarına da devam ediyor. Ayrıca bir de Dedeağaç Limanı konusu vardı, ABD'ye satışı şimdilik rafa kaldırdı. Bunların hepsini topladığınız zaman, son dönemde Türkiye ile ABD arasında yürütülen görüşmelerden rahatsızlık nedeniyle Atina-Washington hattında bir kırılma yaşanıyor mu?" şeklindeki soruya karşılık "Son atılan adımlardan Yunanistan ciddi manada rahatsız. Biz de özellikle başta Amerika olmak üzere Batı'nın Yunanistan'da takındığı tavırlardan rahatsızız. Dedeağaç bunlardan bir tanesi. Bunun dışında terörle mücadelede de Yunanistan'ın bize verdiği rahatsızlıklar var. Özellikle bu Lavrion Kampı konusu, öyle yenilir yutulur şeyler değil." dedi.

"F35 ASLINDA ABD'Yİ RAHATSIZ EDİYOR"

Erdoğan, F35 alımıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"F35 noktası bizi rahatsız etmekten çok aslında Amerika'yı rahatsız ediyor. Niye? Çünkü biz üzerimize düşeni yaptık. Ödemeler planında ödemelerimizi yaptık ama bu yaptığımız ödemeler maalesef karşılığını bulmadı. Bunun üzerine F16 talebimize ilişkin teknik çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor. 'Bu işi bu şekilde yürütelim, çözelim ve dosyayı da kapatalım.' dedik. Zaman zaman Amerika tarafı, Savunma Bakanım Hulusi Paşa'ya olumlu, güzel şeyler söylüyor.

Tabii şimdi bir seçim yaşadılar. Bu seçimle birlikte şu anda bazı olumlu haberler yine geliyor ve bunları da bizler yakın takipte sürdürüyoruz. Temennim odur ki yani önümüzdeki ay bazı müjdelerle dolu olsun ve F16 konusunu çok daha olumlu istikamette geliştirelim. Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler açık ara işi önde kapattılar ama şimdi tabii senato var. Senatoda iki, üç yer çok büyük önem arz ediyor. Yani bu iki, üç yerde eğer Cumhuriyetçiler başarılı çıkarsa belki iş bizim için çok daha kolay olacaktır. Şimdi süreci takip ediyoruz."