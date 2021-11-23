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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan'dan ''erken seçim'' açıklaması

Erdoğan'dan ''erken seçim'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

1 Saat Önce
2021-11-23 12:55:22
Erdoğan'dan ''erken seçim'' açıklaması

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hala 'erken seçim erken seçim.' Olmayacak erken seçim, Haziran 2023" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

Partimize yönelik kapatma davası ardından yaşayan süreç, ülkemizi yargının yapısında kapsamlı değişiklik yapan halkoylamasına götürdü.

Gezi olayları ile ilk işaret fişeği atılan, darbe ile demokrasimizi yıkma girişimlerine karşı milletimizle mücadele yürüttük.

Kuruluşumuzdan bu yana girdiğimiz her seçimden birinci çıktık. Şu anda muhalefet neden çırpınıyor? AK Parti ve MHP'nin başarısının önüne geçemeyeceklerini biliyorlar.

Hala 'erken seçim erken seçim.' Olmayacak erken seçim, Haziran 2023. Erken seçim ilkel kabilelerin işidir.

Tuzakları bozacağız, hedeflerimize ulaşacağız.

2023 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Meclis'te çoğunluğu almak suretiyle rekoru çok daha ileri taşıyacağız. Bizim boş bıraktığımız her yer yalanla, çarpıtmayla doldurulacaktır. Ülkemizi CHP'nin yalanlarına terk edemeyiz. Türkiye'yi helalleşme deyip de bozmaktan başka iş bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz.

Meydanı bölücü örgütün güdümündeki HDP'ye de, şehit yakınlarına sövmekten başka mahareti olmayan edepsizlere de bırakamayız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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