Erdoğan'dan elektrik ve doğal gaz faturaları ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Enflasyon mesajı veren Erdoğan, "Gelişmelere göre enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin, "Doğal gaz, elektrik ve akaryakıt artışlarını yansıtmamak için neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık" diye konuştu.

Vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Milletimizin hak ettiği refah düzeyine gelmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bu şehrin önünde artık yeni bir sayfa açılıyor. Biz de bu altyapılarla donatarak Zonguldak'ı büyük ve güçlü Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirmenin gayreti içindeyiz. Zonguldak ile Kilimli'yi adeta bütünleştirmiş oluyoruz. Ulaşım daha hızlı ve konforlu şekilde sağlanabilecektir. Her iki istikametteki projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Ulaşımdaki bu imkanların Zonguldak'ın en iyi şekilde değerlendireceğinden şüphe duymuyorum.

Şehrimizin merkezindeki ve çeşitli ilçelerdeki enerji iletim hatları, trafo merkezleri gibi altyapılar yenilendi, genişletildi. Emeği geçen kurumlarımıza, işçisinden mühendisine herkese teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde bugün geldiği yere baktığımızda yapılan reformların çok büyük bir bölümünün altında bizim imzamızın olduğu görülecektir. Güvenliğini sağladığımız her alanda hak ettiği hizmetlere kavuşturduğumuz Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisine sokacak atılımı başlattık. İnşallah bu hedeflerimize de ulaşacağız. Bu devrim de öyle kolay ilerlemeyecek. Salgın döneminde herkes içine kapanırken bizim üretime ve ihracata yüklenmemizin sebebi bu fırsatı değerlendirmek. Türkiye'nin büyümesini istemeyenler ellerinden geleni arkalarına koymayacaklar.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK FATURALARI AÇIKLAMASI

Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek için asgari ücretten maaşlara kadar her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık. Gelişmelere göre enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Doğal gaz, elektrik ve akaryakıt artışlarını yansıtmamak için neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık. Elektrik faturaları ile ilgili şikayetler üzerine en düşük kademe tarifenin miktarını aylık 150'den 210 kilowatt'a yükselttik.

Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Milletimizin hak ettiği refah düzeyine gelmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. .