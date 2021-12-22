Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Halkımızı enflasyon ve faize ezdirmemenin mücadelesini veriyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Milletimize karşı sorumluluklarımızı daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Dünyada ve bölgede son 10 yılda yaşanan gelişmeler salgınla birlikte daha kritik bir seviyeye ulaştı. Türkiye'de 10 yıllık dönemde aklınıza gelecek her yol ve yöntemle sınandı, akıl dışı birçok yöntem devreye sokuldu.

Ekonomiye yönelik tehditler savruldu, sinsi planlar kuruldu, gece yarısı başlayan finans oyunlarıyla ülke çökertilmeye çalışıldı. Ancak biz bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan hiç sapmadık.

"YENİ BİR ATILIM İÇİNDEYİZ"

Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmaktan bahsediyor. Enflasyonu yüzde 7'ye biz düşürdük, faizi yüzde 4,5'lara düşüren kimdi o da bizdik. Sizin tarihiniz yüksek enflasyonla yüksek faizle dolu. Halkımızı enflasyon ve faize ezdirmemenin mücadelesini veriyoruz. İşte şimdi o mücadelenin verildiği günlerdeyiz. Yeni bir atılımın içindeyiz. Bu defa da hayırlısıyla istediğimiz neticelere ulaşacağız.

"ERKEN SEÇİM FALAN YOK"

Aylardır erken seçim diyor. Erken seçim falan yok, nokta koyuyorum. Bu ülke bir hukuk devletidir, belirlenen tarihte seçim yapılacaktır. Bu ülkede hukukun ne olduğunu öğreneceksin. Haziran 2023'te seçimimizi en güzel şekilde yapacağız.

"TÜRK MİLLETİ KAZANACAK, SİZ KAYBEDECEKSİNİZ"

Buradan kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum, gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, darbe heveslilerine sesleniyorum, emek dökmeden para kazanma peşinde koşanlara sesleniyorum. Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndüremeyeceksiniz. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Ya millet iradesini kabullenecek ya milletle beraber kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Türk milleti kazanacak siz kaybedeceksiniz. Altını çizerek söylüyorum ne yaptığımızı biliyoruz, nereye gittiğimizi, nereye ulaşacağımızı biliyoruz.

"TÜRKİYE BU TRENİ KAÇIRMAYACAK"

Ekonomide yaşanan gelişmeler sadece bizim ülkemize mahsus değil, sadece bu döneme mahsus da değildir. Ekonomi sürekli bir değişim içindedir. Kriz 2008 yılında başlamış salgınla birlikte de gün yüzüne çıkmıştır. Ekonominin temeli değişirken çatısının aynı kalması mümkün değildir. Türkiye bu treni evelallah kaçırmayacak. Bu trenin öyle son vagonunda falan değil birinci sınıfında hak ettiğimiz yeri alacağız. Yeni ekonomi programının hedefi budur. Döviz kurunu ülkemizin gerçeklerine uygun, öngörülebilir ve sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. İlgili kurumlarımız uygulama detaylarını paylaşmaya başladı. Biz serbest piyasa kurallarına aykırı bir iş yapmıyoruz. Art niyetlilerin ülkemizin üzerinden elini çekmesinin gayreti içindeyiz.

"BDDK YARGI YOLUNU AÇTI"

Bazılarının mutlu olmadığını görüyoruz. Uyguladığımız ekonomi politikasını anlamıyor olabilirsiniz. Ama ülkenin hayrına bir gelişme yaşandığında bir kenara çekilme erdemini gösterin. Dün çıkmış birisi kur düşüyor dolar almanın tam zamanı bu iş kaldığı yerden devam edecek diyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı benim milletim en güzel şekilde verecek. Bu sözün tercümesi kurun yeniden ülkenin gerçekleriyle ilgili olmayan seviyeye yükselmesini teşvik etmektir. Şu anda BDDK yargı yolunu açtı. Siz bu ülkenin değerleriyle oynayamazsınız. Merkez Bankası'nın başında da olsanız evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlarla yürürsünüz. Size arka çıkanlarla yol kesmeye çalışmayın.

"ASGARİ ÜCRETİ VERGİ DIŞI BIRAKTIK"

Burada kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir. Buradan herkesi ihracata, üretime, yatırıma davet ediyorum. Kur ve enflasyon baskısı altında vatandaşımızın kaybetmesini engellemeye kararlıyız. Asgari ücrete tarihimizin en yüksek artışını yaptık. Uzun yılların özlemini hayata geçirerek asgari ücreti vergi dışı bıraktık.

Memurlarımız dahil tüm çalışanların asgari ücrete kadarki ücretlerini aynı kapsama aldık. Yine memurlarımıza söz verdiğimiz 3600 ek gösterge uygulamasını önümüzdeki yıl içerisinde hayata geçiriyoruz.

ÇİFTÇİLERE KURAKLIK DESTEĞİ

Bir müjde de orman işçilerimize vermek istiyorum. 2022 üretim işlerinin birim fiyatlarını yıllık ortalama yüzde 51 oranında artıyoruz. Ülkemizde bir süredir yaşanan kuraklık nedeniyle çiftimiz üretimde düşüklük yaşamıştır. 651 bin çiftçimize kuraklık desteği veriyoruz. Amacımız çiftçilerimizin yanında olmaktır.

HIZLI ANTİJEN KİTİ

Önümüzdeki dönemde eğitim ve kültür, önceliklerimizin ilk sıralarında yer alacaktır. 7 yıl aradan sonra Milli Eğitim Şurası'nı topladık. Şurada çok önemli kararlar alındı. Organize sanayi bölgelerimizin tamamında mesleki eğitim verme sözü vermiştik. Artık ülkemizin organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitimler hayata geçmiştir.

Mesleki eğitimdeki çırakların asgari ücretin 3'te birini biz ödüyoruz. Mesleki eğitimin son sınıfındaki kalfaların asgari ücretin yarısı kadar ücret almalarını temin ediyoruz. Meslek liselerimizde üretilen ürünlerden biri de hızlı antijen kitidir. Bu kitin kullanım onayı alındıktan sonra okullarda kullanılmaya başlanacaktır.

TURKOVAC MÜJDESİ

Salgının çeşitli varyantlarla daha epeyce zaman hayatımızda kalacağı anlaşılıyor. Biz güçlü sağlık sistemimiz sayesinde bu dönemi rahat geçiriyoruz.

Turkovac inşallah tüm dünyayla, tüm insanlıkla buluşuyor. Bugün Turkovac müjdesini paylaşacağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.