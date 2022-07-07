Erdoğan’dan doktor Ekrem Karakaya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, Allah'tan rahmet, Karakaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti.