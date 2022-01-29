Erdoğan'dan ''doğalgazın bir haftalık ömrü var'' iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz stokuyla ilgili, 'Doğalgazımız var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki afet konutlarının teslim töreninde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Ana muhalefet doğalgazın bir haftalık ömrü var diyor. Elhamdülillah bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğalgazımız var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na da yanıt vererek, "Adam kendine göre taktik yapıyor, saat 22'de ben televizyona çıkacağım, o da 22'de kendisine göre Youtube'u var, cumhurbaşkanını susturacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Uzun bir aradan sonra anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir afetin, bir felaketin ardından elhamdülillah sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Bir yıl içinde inşallah altyapısı ile üstyapısı ile bütün bu binaları yapacağız dedik ve bitirdik. Birazdan burada kura ile hak sahiplerine dairelerini teslim edeceğiz.

Bu güzellikler hepsi Dereli sakinleri kardeşlerimiz için ama o günü unutmamız mümkün değil. 15 kadar kardeşimiz rahmetli oldu. Mekanları cennet olsun inşallah. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. O bir başka felaketti ama aynı dönemde ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın bütün bu bölgelerde, Bozkurt'ta çok değişik felaketleri art arda yaşadık. Muğla'da, Antalya'da yaşadık. Bu yıl bizim için bir felaket yılı oldu. Yılmadık, usanmadık. Bu yerde bakanlıklarımız, kurumlarımızla beraber gece gündüz demeden çalıştık. Her yerde de binalarımızdan altyapılara kadar bunları yeniden ayağa kaldırdık. Bugün burada bu mutluluğu yaşadık. Dereli'nin şimdi bu güzelliklerini görünce ben de gerçekten mutlu oluyorum.

Biz inşa ve ihya için varız. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. AK Parti iktidarı budur. Bakıyorsunuz öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. Geçen akşam Ulaştırma Bakanım güzel bir şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre taktik yapıyor, saat 22'de ben televizyona çıkacağım, o da 22'de kendisine göre Youtube'u var, cumhurbaşkanını susturacak.

DOĞALGAZ STOKU AÇIKLAMASI

Ana muhalefet doğalgazın bir haftalık ömrü var diyor. Elhamdülillah bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğalgazımız var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz. .