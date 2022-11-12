Erdoğan'dan doğal gaz açıklaması: Karadeniz gazını kullanmaya başlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getireceğiz' açıklamasında bulundu.

Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getireceğiz diyen Erdoğan “Dünyanın etrafında 5 tur atabilecek bir doğal gaz şebeke altyapısı ile uzak yakın demeden Türkiye'nin dört bir yanına ulaştık. Bu gayretlerimizi, doğal gaz konforonu tüm vatandaşlarımıza ulaştırana kadar sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sakarya Gaz Sahası'nda önemli bir keşif yapıldığını belirten Erdoğan, “Karadeniz gazını ülkemiz gaz sistemine ulaştırma çalışmalarına hız kazandırdık. Kara ve denizde 7 bin işçi faaliyet gösteriyor. Deniz tabanının 2 bin 200 metre altında adeta bir enerji üssü kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu gazı kullanmaya başlayacağız. Dünyada en hızlı kullanıma alınan açık deniz gazı sahası olacaktır. Dedi.

“Türkiye'yi doğal gazda enerji merkezi haline getirecek adımlar da atıyoruz” diyen Erdoğan, günlük doğal gaz giriş kapasitesinin 360 milyon metreküpe ulaştığını belirtti. .