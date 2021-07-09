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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne ziyaret

Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etti.

1 Saat Önce
2021-07-09 16:22:58
Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne ziyaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP İl Binası'nda 'evlat nöbeti' tutan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti.

Erdoğan, "Bir baba olarak bu acıyı Diyarbakır Anneleri'yle birlikte hissediyorum. 25 kadar evladımız anne babalarıyla buluştu. İstiyoruz ki diğerleri de anneleriyle babalarıyla buluşsun" sözleriyle konuşmasına başladı.

"Diyarbakır Anneleri'nin bedduaları bunları bulacaktır" diyen Erdoğan "Acınız büyük. Fakat şunu açık söylemek isterim. Bu PKK'nın bu HDP'nin evlat diye bir derdi yok. Kandil'de taciz bunlar için bir sorun değil. Oradaki 13, 14, 15, 16 yaşındaki çocukların taciz edilmesi, daha ileri gidiyorum; orada yönetici konumundaki kişilerin evlat, taciz diye bir dertleri yok. Onlar tacizlerden beslenerek bu günlere geldiler. Diyarbakır Anneleri'nin bedduası bunları bulacaktır. Biz bu işin takibindeyiz" görüşünü dile getirdi.

Erdoğan, "Hiçbir zaman bu takibi bırakmayacağız, sonuna kadar kovalayacağız. Dicle kenarından aşırılan bir kuzunun hesabını biz de vermek zorundayız" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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