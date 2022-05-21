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Erdoğan'dan 'Çerkes Sürgünü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Çerkes Sürgünü'nün 158. yıl dönümünde, olayda hayatını kaybedenleri andı.

2 Saat Önce
2022-05-21 14:21:52
Erdoğan'dan 'Çerkes Sürgünü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 158. yıl dönümünde, olayda hayatını kaybedenleri andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yad ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Ekran Resmi 2022-05-21 14.23.20 .

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