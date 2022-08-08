Erdoğan’dan büyükelçilere çağrı: Görüş ve kanaatlerinizi açıkça paylaşın

13. Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Erdoğan 'Görüş ve kanaatlerinizi açık yüreklilikle paylaşmanızı rica ediyorum.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

“Dünyanın dört bir köşesinde görev yapan, devletimizi gururla temsil eden büyükelçilerimiz tespit, teklif ve değerlendirmelerinin son derece kıymetli olduğuna inanıyorum. Sizlerden bu süreçte görüş ve kanaatlerinizi açık yüreklilikle paylaşmanızı rica ediyorum.

İlk kez 2008 yılında Büyükelçiler Konferansı'nın önemi, aradan geçen 14 yıllık süre zarfında çok daha iyi anlaşılıyor.

Her yıl küresel diplomasinin fotoğrafının çekildiği konferans vesilesiyle hem geçmiş yılın muhasebesini yapıyor hem de ülkemizin tehditler ve fırsatlar karşısında daha hazırlıklı olmasını sağlıyoruz.

Büyükelçilerimizin kendi aralarında tecrübe ve bilgi paylaşımına imkân veren, devletimizin diğer kurumların koordinasyonunu artıran konferansın, idari yapımızda önemli bir ihtiyacı giderdiğini görüyoruz.

2023 ve ötesinde akil ve müşfik Türk diplomasisi” temasıyla gerçekleştirilen 13. Büyükelçiler Konferansı'nın da verimli, ufuk açıcı tartışmalara zemin teşkil edeceğini düşünüyorum.

Bilhassa bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan kritik gelişmeler dikkate alındığında samimi fikir teatisine olan ihtiyacımız ortadadır.

Merhum Cengiz Aytmotov'un ifadesiyle, bir günü bir asra bedel olan bu dönemlerde en küçük bir hatanın, ihmalin sonuçları çok ağır olacaktır. Bunun önüne geçmek ise ancak istişare kültürü ve iş birliği ruhunun içselleştirilerek, bakanlıklarımızın arasında güçlendirilmesiyle mümkündür."