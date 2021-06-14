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Erdoğan’dan Biden ile görüşmesinin ardından kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor.

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14.06.2021 21:19:23
Erdoğan’dan Biden ile görüşmesinin ardından kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-Bölgesel aktörlerin karar alma süreçlerindeki etkisi ve ağırlığı günden güne artıyor

-Akdeniz'den Karadeniz'e NATO'nun ittifakına ihtiyaç duyulan her yerde NATO görev almalıdır

-Türkiye-ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, iş birliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin görünüm sergilediğini düşünüyoruz. İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık

-S-400 konusunda bizim düşüncemiz daha önce neyse aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim. F-35 konusunu aynı şekilde ifade ettim

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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