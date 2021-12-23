Erdoğan'dan belediyelere ''sokak hayvanları'' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Belediye hizmetlerindeki hassasiyetimiz hiçbir zaman azalmadı. Beldelerle beraber ülkemizde nüfusun yüzde 64'üne denk gelen toplam 1390 belediyenin 1041'inin Cumhur İttifakı'nda olması, güveni göstermektedir. Merkezi yönetimde ne kadar güçlü olursak belediyelerimizi de o kadar destekleyebiliriz. Tüm hesaplarınızı 2024 Mahalli İdareler Seçimi'ne değil, 2023 seçimine göre ayarlamanızı istiyorum. CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maliyetler getirdiğini takip ediyoruz.

AK Parti'de siyaset yapan herkes, kendi kişisel kariyerinden önce, ülkesi ve milletine karşı sorumluluklarını düşünmek, ona göre davranmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde ne olacağını görmek için tarihe bakmak yeterlidir. Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz. Aksi takdirde sorun katlanarak büyür. Kuluz kul. Eninde sonunda gideceğimiz yer toprak.

(Kılıçdaroğlu'na karşı tazminat davası) Bu ara bir 80 bin lira daha kazandım. Adamın işi gücü yalan, iftira. O iftira attıkça, o yalan söyledikçe yargı da sağ olsun kararlarını olumlu şekilde veriyor. O ajanslara yaptıkları ödemelerin haddi hesabı yok. Yapılmamış işlerin, hizmetlerin propagandasından başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Bizim yaptığımız işleri kendilerine mâl ederek 1 yıl idare ettiler, 2. yıl makyajlar dökülmeye başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren bunların insan içine çıkacak yüzleri varsa, kalmayacaktır.

Balık baştan kokar misali, genel başkanlarına bakıp akıbetlerini kestirmek mümkündür. CHP Genel Başkanı için şu örnek bile yeterlidir. Geçen haftalarda Şanlıurfa'ya gitmiş, kendince esip gürlemiş. Sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Peki, çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Hatay, Adana, Antalya gibi şehirler sizin yönetiminizde. Yapın oralarda bedava. Seçimden sonra sadece İstanbul'da 15 bin kişi işinden edildi. Yerine bir kısmı terör örgütüyle iltisaklı 45 bin kişiyi aldılar.

Belediyelerimize kaynak miktarını 86 kat artışla yılda 106 milyar liraya çıkardık. 2022 bütçesinde pay 150 milyar lirayı bulmuştur.

SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN BELEDİYELERE ÇAĞRI

Bazı meseleler var ki küçük dokunuşlarla milletin gönlünü kazanmak mümkündür. Buraya hassasiyetler dikkatinizi çekmenizi istiyorum. Medyada sık sık çocuklara saldıran köpeklerin facialarıyla ilgili üzüntü verici haberlere rastlıyoruz. Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklar. Ben buradan 1. derecede büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın. Sıcak barınaklarda gıda artıklardan hayvan mamasını teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.