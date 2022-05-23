Erdoğan’dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Son Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye ve millet için hayırlı hizmetlere vesile olan programlara katıldıklarını dile getiren Erdoğan, yabancı misafirleri ağırladıklarını, uluslararası gündemle ilgili kritik görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mayıs'ta Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü ve idari yargı günü vesilesiyle adalet teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldiklerini anımsattı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i misafir ederek, iki ülke münasebetlerini geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini ifade eden Erdoğan, "Orta Asya'nın güçlü ve büyük devleti Kazakistan'ın sahip olduğu potansiyeli birlikte nasıl hayata geçiririz bunu değerli kardeşim Tokayev ile değerlendirdik, hemfikir olduğumuzu görmekten de memnuniyet duydum." diye konuştu.

Engelliler Haftası vesilesiyle 12 Mayıs'ta, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının birlikte düzenledikleri Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde engelli gençlerle buluştuklarını belirten Erdoğan, 13 Mayıs'ta da 39'uncu vefat yıl dönümünde Necip Fazıl Kısakürek'i rahmet ve hasretle yad ettiklerini hatırlattı.

Aynı gün Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya gelerek, iki ülke ilişkilerini değerlendirdiklerini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin gurur verici eserlerinden Rize-Artvin Havalimanını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile 14 Mayıs'ta hizmete açtıklarını anımsattı.

Dünyada toplam 5 tane olan deniz üzerine inşa edilmiş havalimanlarından ikincisini de Türkiye'ye kazandırdıklarını belirten Erdoğan, havalimanının, 3 kilometrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesi, yöreye özgü mimarisiyle Doğu Karadeniz'in ticareti ve turizmiyle gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına işaret ederek, hayırlı olmasını diledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u, pazartesi günü Türkiye'ye resmi ziyareti vesilesiyle ağırladıklarını anımsatan Erdoğan, "Sayın Tebbun'la iki ülke ilişkilerini, Cezayir halkının kalbimizdeki müstesna yerine uygun bir seviyeye taşıma konusunda mutabık kaldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın vefatı sebebiyle bu ülkeye taziye ziyaretinde bulunmak üzere gittiklerini belirterek, "Kardeşi ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed'e başsağlığı ziyaretini gerçekleştirdik. Ziyaretimiz vesilesiyle hem taziyelerimizi ilettik hem de devlet başkanlığı görevine seçilen Şeyh Muhammed Bin Zayed'e hayırlı olsun dedik." ifadelerini kullandı.

Milli Mücadele'nin işaret fişeği olarak gördükleri 19 Mayıs'ta, gençlerle ve başarılarıyla kendilerini gururlandıran milli sporcularla Ankara'da coşkulu bir programla kucaklaştıklarını söyleyen Erdoğan, cuma günü Darülaceze'nin Sosyal Hizmet Şehri'nin temel atma törenine katıldıklarını ardından da Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ile ailece bir araya geldiklerini bildirdi.

Erdoğan, cumartesi günü Adana'da gençlik şölenine iştirak ettiklerini belirterek, gençlere şükranlarını sundu. Gençlik şöleninin ardından yaşanan trafik kazasından ve can kayıplarından duyduğu üzüntüyü paylaşan Erdoğan, kazada hayatını kaybeden gençlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada vefat eden 3 gence Allah'tan rahmet dileyerek, "41 yaralı evladımıza da Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Kaza sonrasında acımızı paylaşan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim tüm evlatlarımızı her türlü kazadan, beladan, musibetten ve kötülükten muhafaza buyursun diyorum." şeklinde konuştu.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın ve 2 bronz madalya ile dünya şampiyonu olan boksörleri tebrik eden Erdoğan, Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 19 madalyayla takım halinde şampiyon olan tekvandocu ve para tekvandocuları da kutladı.

Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanan kürekçileri ve basketbolda ikinci defa Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes'i ve voleybolda Şampiyonlar Ligi Süper Finalinde galip gelerek 5'inci defa Avrupa şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımını tebrik eden Erdoğan, "Türkiye'ye bu gururları yaşatan sporcularımızın her birinin alınlarından öpüyorum. Ülkemize 20 yıldır kazandırdığımız altyapı tesislerinin ve kurduğumuz sporcu yetiştirme sisteminin meyveleri olarak gördüğümüz bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. AA .