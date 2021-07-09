Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bayram tatili sorusuna Erdoğan, 'Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Millete seslenişte halkıma duyuracağım' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda çalışmaların sürdüğünü, millete seslenişte halka duyuracağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz, çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın burada önemli bir gayreti var.

Şu anda Diyarbakır'da aşılamadaki bu isteksizliği ne yapıp yapıp gidereceğiz.

Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Şuanda arkadaşlarımız çalışmaları sürdürüyor. Tatil süreci 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Millete seslenişte halkıma duyuracağım.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor. Türkiye, bu sistemi yakalamakla çok daha verimli neticeler almaya başlamıştır.

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.