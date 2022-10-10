Erdoğan'dan başörtüsü ile ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında 'Meclis'e Anayasa değişikliği teklifimizle, temel hak özgürlüğünü anayasal güvence altına alma teklifimizi getireceğiz, hadi bakalım' açıklamasında bulundu.

2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Avrupa'da yaklaşan kış mevsimi ile enerji ve gıda konusundaki endişeler tırmanıyor. Prag'da tüm liderlerden bunu dinledim. 'Bizim böyle bir sorunumuz yok' dedim.

Önümüzdeki dönemde dünyada köklü siyasi değişimlerin yaşanması kaçınılmazdır.

7 milyonu aşkın tahıl bizim üzerimizden servis ediliyor.

Yurt dışında yazılmış reçeteler yerine kendi göbeğimizi kendimiz kestik.

76 üniversiteden 209 üniversiteye çıkarken 'ne gerek var' dediler. Iğdır'da Muş'ta Ağrı'da üniversite olmazsa, oradaki gençlerimiz nerede üniversite tahsili yapacak? Ufuk budur.

Uluslararası iktisatçılar ile bir toplantı yaptık. 'Türkiye altyapısını bitirdi, geleceği aydınlık' tespiti yapmışlar. Biz de bu tespiti yaptık o yüzden başarılıyız. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Karadeniz'den doğalgazı da çıkardığımız anda tadına doyum olmaz.

Kılık kıyafet yasaklarından altyapı eksikliklerine çok sayıda sorun vardı. Dereceye girip ödül kazanmaya hak kazandığı halde ağzı kapatılarak sahneden indirildi genç kızlar. Bunları yaşadık ya. Benim polisimi, kızlarımızın ağzını kapatmak ve okula sokmamak gibi uygulamalara tabi tuttular.

Hak ve özgürlük diyorlar, bize uygulama göster. Kendi milletvekilin ikna odalarında bizim yavrularımızın başörtülerini çıkararak o odalara aldılar.

Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Öğrencilerin harç diye bir sorunu var mı?

Meclis'e Anayasa değişikliği teklifimizle, temel hak özgürlüğünü anayasal güvence altına alma teklifimizi getireceğiz, hadi bakalım.

(Üniversitelerde) Zaman zaman mağduriyetlere yol açan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ni özgürlükçü bir bakış açısıyla değiştiriyoruz.

35 yaş üzeri kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız.