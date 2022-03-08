Erdoğan'dan ayçiçek yağı açıklaması: Muhtarlara talimat verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın muhtarlarla buluştuğu programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadın muhtarlarla bir araya geldiği programda konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Milletin evine hoş geldiniz. Düzenli buluşmalarımızı bu defa sadece siz kadın muhtarlarımıza hasretmek istedik. Bugün burada 900'e yakın kadın muhtarlarımızla birlikteyiz. Her muhtarlar buluşmamız, ülkemizin en büyük, en kapsamlı demokrasi şölenlerinden biri olarak gerçekleşmiştir. İlave bir önemi daha var. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sizlerin nezdinde ülkemizdeki tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Fıtrat icabı kadın yoksa erkek, erkek yoksa kadın hükümsüzdür, anlamsızdır. Birbirini böylesine tamamlayan iki varlıktan birinin sırf cinsiyeti sebebiyle eksik görülmesini, ayrımcılığa uğramasını, şiddete maruz bırakılmasını asla kabullenemeyiz.

Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem inancımızın hem kültürümüzün hem de Anayasa ve yasalarımızın bize emridir. Yakın tarihimizde buna ters düşen nice hadiseye şahit olduk. Yıllarca haksız yere eğitim hakkını kullanmaktan yoksun bırakılan kadınlarımıza eğitim hakkını biz verdik. 2002'de yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14.6'dan yüzde 43.4'e yükselirken bu oran kız öğrencilerimiz arasında yüzde 48.5 ile rekor seviyeye çıkmıştır. Kadınlarımız arasında başörtülü ve başı açık ayrımını biz sona erdirdik. Türkiye'yi yasakların ülkesi olmaktan çıkartıp her alanda fırsat eşitliğinin, adaletin hakim olduğu yer haline biz dönüştürdük. Kadınlar lehine pozitif ayrımcılığı yasa haline biz getirdik. Kadın hakları konusunda, kadınlardan yana biz tarafız, taraf.

"BU ADİ HERİFİ TEKRAR İÇERİ ALMIŞLAR, SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"

Aile içi şiddetli resen takip edilen suçlar arasına aldık. Dün MYK toplantım vardı. Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Ne yaptılar diye Adalet Bakanlığının da bir sunumu vardı, sordum. 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı, hemen aradım vs. Hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Dedim bu süreç takip edilecek, ben de bu sürecin peşindeyim. Neden? Çünkü bu millet bize emanettir. Ey hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun. Ondan sonra yargıya hakaret. Ben bu ülkede Cumhurbaşkanıysam sen de böyle bir adamı serbest bırakıyorsan, bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz. Bunu yakın takibe alacaksın dedim Bakanıma.

Kadınlara karşı şiddetle mücadelede yeni adımlar atıyoruz. Takdiri indirim nedenlerini belli konulara münhasır kılıyor ve uygulama alanını daraltıyoruz. Failin pişmanlık içermeyen davranışları indirim nedeni kabul edilmeyecektir. Failin sadece indirim almaya yönelik tutum ve davranışları, kılık kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacaktır. Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet suçlarının cezalarını artırıyoruz.

AYÇİÇEK YAĞI AÇIKLAMASI

Asıl gücümüz, birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir. Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı, böyle bir sorunumuz yok. Bunu muhalefet, ülkemizi darda zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor. Muhtarlarımdan şunu istiyorum. Mahallenizde marketlerde gerçekten ayçiçek yağı var mı yok mu? Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına bunların depolarını bile takip edip bize ihbar edeceksiniz, bunların gereğini yapacağız. Buralarda birinci derece sorumlu validir, sizler valinin oralardaki eli, ayağısınız. Bunlar stokçu, depoluyorlar, rakamları yükseltiyorlar ve raflarda yok diyerek böyle kampanyayı yürütüyorlar.

DOKTORLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Bir şey daha çıktı. Hastanelerde şöyle, böyle oluyor vs. Hatalarımız olabilir. Bu devasa şehir hastanelerini yapanlar kimdi? Adeta ülkemizde şu anda hastanesi olmayan ilimiz, ilçemiz var mı? Bunları bizzat takip eden birisiyim. Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlarmış. Samimi konuşuyorum. Dost acı ama gerçeği söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz, doktorları okutan, bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi, en çok maliyeti yüksek olan da sağlıktır. Şimdi az para veriyormuş. Sordum, en az alan 8-9 bin en yüksek 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör çok daha büyük verdiği için kaçıyorlarmış. Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz. Gerekirse yurt dışından dönmek isteyenleri süratle dahil eder ülkemizi istihdam ederiz. .