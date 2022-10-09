DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5800 ₺

EURO

18,0898 ₺

ALTIN

1.012,57 ₺

BİST

3.567,60 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan'dan Ampute Milli Takımı'na tebrik

Erdoğan'dan Ampute Milli Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

2 Saat Önce
2022-10-09 22:17:33
Erdoğan'dan Ampute Milli Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası'nı kazanan Ampute Futbol Milli Takımını tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş