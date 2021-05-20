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Erdoğan'dan Akşener'e dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Netanyahu' benzetmesi nedeniyle 250 bin TL'lik dava açtı.

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20.05.2021 13:47:46
Erdoğan'dan Akşener'e dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Netanyahu' benzetmesi nedeniyle 250 bin TL'lik dava açtı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 18 Mayıs'taki TBMM grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya benzeten açıklamalar yapmıştı.

Tepki çeken açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatları aracılığı ile “kişilik haklarını ihlal edici mahiyette şahsiyet haklarına saldırı kastıyla ağır hakarette bulunduğu" gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adalet ve hakkaniyete dayalı insani duruşunun karşısında bir siyasi figür olarak İsrail Başbakanı Netanyahu bulunmamaktadır. Bu figür tüm İslam coğrafyasında olduğu gibi ülkemizde de çocukları dahi ayırmaksızın sivilleri katleden insanların yerleşim yerlerine zorla el koyan işgalci ve yayılımcı politikalar takip eden İslam ve insanlık düşmanı olarak kabul edilmemektedir” denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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