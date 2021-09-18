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Erdoğan'dan ''Akkuyu Nükleer Santrali'' açıklaması
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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan'dan ''Akkuyu Nükleer Santrali'' açıklaması

Erdoğan'dan ''Akkuyu Nükleer Santrali'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünyada 32 ülkede 443 nükleer santral halen faaliyette, 19 ülkede 51 nükleer santral inşa safhasında iken Türkiye’yi bu imkândan mahrum bırakmak isteyenlerin derdi başkadır' dedi.

2 Saat Önce
2021-09-18 13:07:00
Erdoğan'dan ''Akkuyu Nükleer Santrali'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınacağını belirtti.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti;

Kendi alanında en son ve en güvenli teknolojiyle inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santralinin ilk ünitesini inşallah 2023'te devreye alacağız.

Dünyada 32 ülkede 443 nükleer santral halen faaliyette, 19 ülkede 51 nükleer santral inşa safhasında iken Türkiye'yi bu imkandan mahrum bırakmak isteyenlerin derdi başkadır.

Akkuyu'daki tesis, üreteceği elektrikle kalkınmamıza, karbon emisyonunda sağlayacağı azaltımla çevremize, teknolojisiyle bu alandaki atılımlarımıza çok önemli katkılar yapacaktır.

İklim değişikliği tartışmalarının giderek arttığı bir dönemde, bizim gibi ülkeler için hala en önemli enerji kaynağı alternatifi nükleer santrallerine kavuşturacak adımları da atmaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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