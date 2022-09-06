Erdoğan’dan Akıncılar’a 2023 mesajı

1980 öncesi Türkiye’nin önemli gençlik hareketlerinden biri olarak tanınan Akıncılar hareketi ikinci buluşmasını 3-4 Eylül’de Nevşehir’de gerçekleştirirken toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj gönderdi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

1980 öncesi Türkiye'nin önemli gençlik hareketlerinden biri olarak tanınan Akıncılar hareketi ikinci buluşmasını 3-4 Eylül'de Nevşehir'de gerçekleştirdi. Akıncılar, yeniden teşkilatlanarak hareket etme kararı alırken toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ulaştırdı. Erdoğan'ın mesajında 2023 vurgusu dikkat çekti. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Akıncılar, Aziz dava ve yol arkadaşlarım, Her birinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, İkinci Büyük Akıncılar Buluşması'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İlk Genel Başkanımız Tevfik Rıza Çavuşoğlu başta olmak üzere ebediyete irtihal eden Akıncıları, tüm dava arkadaşlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Hayatta olan tüm Akıncılara, Rabbim'den sağlık ve afiyet niyaz ediyorum.

İlay-ı kelimetullah uğrunda çile çekmiş arkadaşlarımız

Uzun yıllar sonra davamıza gönül vermiş, İlay-ı Kelimetullah uğrunda çile çekmiş arkadaşlarımızı bir araya getirdiğiniz buluşmalar dolayısıyla sizleri canı gönülden tebrik ediyorum.

Bizler, bir birbirini sadece Allah için seven insanlar olarak, aradan ne kadar süre geçerse geçsin muhabbetimizin, uhuvvetimizin ve dayanışmamızın ilk günkü kadar güçlü olduğunu biliyoruz.

Türkiye'nin geleceğinin çalınmasına müsaade etmedik

Ülkemizin en sancılı yıllarında, Akıncılar olarak, sergilediğimiz milli ve yerli duruşla, Türkiye'nin geleceğinin çalınmasına müsaade etmedik. Birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızın sokaklara çekilmesine, bu milletin gençleri arasına fitne sokulmasına izin vermedik.

Karşılaştığımız onca zorluğa, zorbalığa ve hukuksuzluğa rağmen, mücadelemizi daima hukuk ve demokrasi zemininde yürüttük. Bedel ödedik, çile çektik, saldırılara göğüs gerdik, ama milletimizin bize sandıkta verdiği emanete asla halel getirmedik.

2023 imtihanını alnımızın akıyla vereceğiz

2023 imtihanını da alnımızın akıyla vererek, ülkeye ve milletimize hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine kavuşturmak, ardından da evlatlarımıza 2053 vizyonunu faaliyete geçirebilecekleri müreffeh bir ülke bırakmak için önümüzdeki seçimleri de zaferle taçlandırmamız gerekiyor.

Siz dava ve yol arkadaşlarımdan Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini yaşayacağımız bu hassas dönemde daha fazla gayret, daha fazla dayanışma, daha fazla hayır dua bekliyorum.

Allah bizi Sırat-ı Müstakim'den, devlete, millete, ümmete ve insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Rabbim sevgimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi daim eylesin diye dua ediyorum. Bu güzel çalışmalarınızdan dolayı her birinizi kutluyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla” .