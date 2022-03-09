Erdoğan'dan akaryakıt zamlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Enflasyonun gelişmiş ülkelerin de boğuştuğu sıkıntı olduğu bir gerçektir. Bu hakikat dikkate alınmadan yapılan her değerlendirme eksik ve hatalıdır" dedi. Erdoğan, "Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişle birlikte akaryakıt artışlarını takip ediyoruz. Sondaj gemilerimizi şimdi 5'e çıkarıyoruz. Sıfır kilometre inşallah 4. sondaj gemimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna krizine değinen Erdoğan, "Almanya'da orkestra şefi Putin'in arkadaşı ile görevine son veriliyor. Böyle saçmalık olur mu? Dostoyevski'nin eserlerine yasak getiriliyor. Böyle saçmalık olur mu? Bunun Bağdat'taki kütüphaneleri yakıp yıkan Hülagü'den ne farkı var?" tepkisini gösterdi.

Erdoğan, "(Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba görüşmesi) Yarınki görüşmenin kalıcı ateşkese kapı aralamasını ümit ediyorum. Bu kritik görüşme öncesinde sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi de memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Milletvekilleri, grupları, komisyonları ve genel kurulu ile TBMM çalışıyor, üretiyor, ülkemize hizmet ediyor. Milletvekillerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum. Seçime artık 15 ay gibi kısa sayılabilecek bir sürenin kaldığını dikkate alarak her anımızı çok iyi değerlendirmeliyiz. Partimizi sandıktaki 16. zaferine hep birlikte taşıyacağız.

"28 ŞUBAT İTTİFAKI GÜYA SEÇİMİ KAZANIP YÖNETİM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRECEK"

Bizler kendi şahsi tarihimizde uzunca bir süre muhalefette verdiğimiz mücadelenin ardından iktidara gelmiş bir kadroyuz. Muhalefeti saygı değer bir vaka olarak kabul ediyoruz. Karşımızda bırakın milleti, kendine bile hayrı olmayan bir CHP vardır. 16 seçimin tamamında hezimete uğrayan CHP kendini geliştirmek için en küçük bir gayret göstermemiştir. Şimdi bu CHP bir 28 Şubat ittifakı kurdu. Güya seçimi kazanıp yönetim sistemini değiştirecek, bölgemizi krizlerden kurtarıp çiçek böcek diyarı haline getireceklermiş. Karşımızdaki ittifakın fotoğrafı bizi kah güldürüyor, kah hayrete düşürüyor. Daha koridorda hangi sırayla yürüyeceklerine karar veremeyenlerin şu kritik dönemde gereken hızlı, etkin, cesaretli adımları nasıl atacaklarını doğrusu merak ediyoruz.

Ekmeden biçmek, çalışmadan kazanmak yoktur. Hedeflerimize ulaşmak, milletimize layık olmak için durmayacağız. Gece gündüz sahada olacağız. Bu konuda sizlere güveniyorum.

"ENFLASYON GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN DE SIKINTI"

Küresel ve bölgesel gelişmeleri takip ederken milletimizin işini, aşını, ekmeğini etkileyen sıkıntılarını da ihmal etmiyoruz. Kurdaki yükselişten, enerji ve gıda artışlarının ülkemize yansımalarından kaynaklanan hayat pahalılığı ile karşı karşıyayız. Enflasyonun gelişmiş ülkelerin de boğuştuğu sıkıntı olduğu bir gerçektir. Bu hakikat dikkate alınmadan yapılan her değerlendirme eksik ve hatalıdır. Küresel tedarik zincirinde görülen aksamalar, hızla artan girdi fiyatlarına rağmen Türkiye, 2021'de yüzde 11 ile son 10 yılın en yüksek büyüme oranına ulaşmıştır. Vatandaşımızın alım gücünü iyileştirmek için çok sayıda adım attık, atacağız. Geçen sene enerji sübvansiyonları için 165 milyar liralık kaynak kullandık. Bu yıl da vatandaşımızı korumayı sürdürüyoruz.

PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ AÇIKLAMASI

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişle birlikte akaryakıt artışlarını takip ediyoruz. Sondaj gemilerimizi şimdi 5'e çıkarıyoruz. Sıfır kilometre inşallah 4. sondaj gemimizi alıyoruz.

Önümüzdeki dönemde arz güvenliği ve fiyat istikrarı için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz. Bunları yaparken mali disiplinden de taviz vermiyoruz. Geleceği düşünüyoruz.

"BÖLGEMİZDEKİ KATLİAMLARI UZAKTAN SEYREDİYORLAR"

Komşumuz Suriye'de 1 milyon insanın hayatına mal olan kriz halen devam ediyor. Burada da kimlerin aktör olarak yer aldığını gayet iyi biliyorsunuz herhalde. Lübnan'dan Irak'a, Afganistan'dan Libya'ya kadar gönül coğrafyamızın dört bir yanında kan, gözyaşı, çatışma hakimdir. Nereye baksak orada bir avuç azınlığın hırsı uğrunda masumların can verdiğini görüyoruz. Bu vicdansızlıktan ne yapıp yapıp biz barışın çocuklarını yeniden inşallah ihya etmeliyiz. Görevi küresel güvenlik olan kuruluşlar maalesef kıllarını dahi kıpırdatmıyor. Nerede bu dünyada gücü elinde tuttuğunu söyleyen ülkeler? Sadece bol bol nasihat çekiyorlar. Herhangi bir insani destek yok. Kurtarma adına bir adım yok. Kendi çıkarları için dünyayı ayağa kaldıranlar 11 yıldır bölgemizdeki katliamları uzaktan seyrediyorlar. Güya zengin devletler kınama mesajları dışında zulme ses çıkarmadılar. Ülkemizin operasyonlarını engellemeye çalıştılar. Bu süreçte sadece yalnız bırakılmadık, gizli açık tehdit, şantaj ve ambargoya da maruz kaldık.

Almanya'da orkestra şefi Putin'in arkadaşı ile görevine son veriliyor. Böyle saçmalık olur mu? Dostoyevski'nin eserlerine yasak getiriliyor. Böyle saçmalık olur mu? Bunun Bağdat'taki kütüphaneleri yakıp yıkan Hülagü'den ne farkı var? Türkiye olarak ilk günden itibaren soğukkanlılığı elimizden bırakmadık. Kapımızdaki insanların hiçbirinin diline, ten rengine bakmadık. Gözlerinin rengine bakmadık. Bu ne saçmalıktır.

ZELENSKİ VE PUTİN'LE GÖRÜŞMELER

Hem sayın Zelenski hem sayın Putin'le görüşmelerde sorunların diplomasi ile çözülmesi gerektiğinin altını çizdik. Bugün 14. gününü geride bırakan çatışmalar maalesef ciddi insani kayıplar ve dramlara yol açıyor. Daha şimdiden 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Böyle giderse rakamın 5-10 milyonu bulması yakındır. Binlerce insan hayatını kaybetti, yaralandı. Yollar, okullar, evler, hastaneler ağır hasar gördü. En büyük acıyı masum çocuklar ve savunmasız kadınlar çekiyor. Huzurlarınızda milletime de sesleniyorum. Savaşın kesinlikle kazananı olmaz. Aralarında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun da yer aldığı devlet ve hükümet başkanları ile defalarca görüşecek süreci barışa kavuşturmanın gayreti içinde olduk.

ANTALYA'DAKİ RUSYA - UKRAYNA ZİRVESİ

(Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba görüşmesi) Yarınki görüşmenin kalıcı ateşkese kapı aralamasını ümit ediyorum. Bu kritik görüşme öncesinde sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi de memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemize giriş yapan yabancı sayısı 20 bine yaklaştı. Bugüne kadar Ukrayna'ya 23 tır yardım malzemesi gönderdik. Önümüzdeki günlerde bu rakam 39 tıra çıkacak.

Türkiye son 10 yılda kriz çözme becerisini geliştirmiş bir ülkedir. Sınırlarımızı korurken, bölgesel güçlere karşı çıkarlarımızı savunurken, ekonomimizi çökertme girişimlerini boşa çıkartırken hep bu anlayışla hareket ettik. Özellikle ekonomide yaşanan dalgalanmaların günlük hayatımızda yol açtığı sorunların geçici olduğuna yürekten inanıyoruz. Gereken her türlü hazırlığı yapıyoruz. Milletimden sabırlı olmalarını, soğuk kanlı davranmalarını, bize güvenmeye devam etmelerini istiyorum.

Bugün İsrail Cumhurbaşkanı misafirimiz olacak, yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı misafirimiz olacak, pazar günü Yunanistan Başbakanı misafir olacak. Bu haftayı da yoğun olarak devam ettireceğiz. Antalya'daki formda da birçok liderlerle vs. görüşmelerimiz olacak. .