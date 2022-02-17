Erdoğan'dan AK Parti'li belediyelere ''fatura'' talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında 'Belediyeler en az KDV indirimi kadar bir oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

2023 AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade ülkemiz için dönüm noktası olacaktır. Milletimiz bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mücadelede hamdolsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı.

Milletimizi iki asırdır demokraside ve kalkınmada geri bırakmak için her yola başvuranlar bu hakikati görüyor. 2023 bir kader seçimidir. Hiç şüphesiz her büyük dönüşüm gibi bu süreçte de sancılar çekiyor, bedeller ödüyoruz. 2018'den beri devam eden ekonomik dalgalanmalar nedeniyle sıkıntılar yaşadığını biliyoruz.

Her kesimin gelirlerini arttırarak her kesimi yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Kabine sonrası aldığımız yeni kararları paylaştık. Son dönemde çokça gündeme gelen elektrik tarifeleri konusunda ilgili kurumlara yeniden değerlendirme yapılması talimatını verdik.

Tüm AK Partili belediyelere bir uygulamayı süratle yaygınlaştırmaları çağrısında bulunmak istiyorum. Su tarifelerinde biz ne ana muhalefetiz, ne şuyuz ne buyuz, biz AK Parti'yiz. En az KDV indirimi kadar bir oranda indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır. Yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşlarımıza su parasında, İstanbul yüzde 25'in üzerinde zam talebiyle Meclis'e geldi. Meclis'te ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız bu zam talebine evet demediler. Biz vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz.

Bunlar seçim öncesi 'suya indirim getireceğiz' dediler. Ağaları da Şanlıurfa'yı bize verin, biz de bundan böyle elektriği size bedava verelim dediler. Elektriğin kimde olduğundan haberi yok. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda... Bakanlık nerede? AK Parti iktidarında. Elektrikte enerji ile ilgili tüm adımları atıyor, vatandaşımıza zulmetmeyen bir süreci çalıştırıyoruz. .