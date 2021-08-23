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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan'dan ''Afganistan ve düzensiz göç'' açıklaması

Erdoğan'dan ''Afganistan ve düzensiz göç'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından başlayan göç dalgası ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

2 Saat Önce
2021-08-23 14:45:30
Erdoğan'dan ''Afganistan ve düzensiz göç'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, konuyla ilgili Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'e ilettiği mesajlara ilişkin bir infografiğe de paylaşımında yer verdi.

"Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." vurgusu yaptı.

 

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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