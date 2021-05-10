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Erdoğan'dan Abbas ve Heniyye'ye telefon

Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını 'terör' olarak nitelendirerek Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı.

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Google News - Timeturk
10.05.2021 16:07:42
Erdoğan'dan Abbas ve Heniyye'ye telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Erdoğan, görüşmelerde, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek, sadece Müslümanların değil, bütün bir insanlığın vicdanını yaralayan bu alçakça saldırıları ve Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığını ifade etti.

İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan