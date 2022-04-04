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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan'dan 2 kritik görüşme

Erdoğan'dan 2 kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

51 Dakika Önce
2022-04-04 17:01:59
Erdoğan'dan 2 kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Finlandiya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Finlandiya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin ilk toplantısının haziran ayında Ankara'da gerçekleştirilecek olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

İçinde bulunulan dönemde savunma sanayii alanında iş birliğinin öneminin arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik askeri malzeme ihracının önündeki engellerin kaldırılmasını beklediklerini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına dair de değerlendirmelerde bulunulan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılması yönündeki girişimlerini sürdürdüklerini belirtti.

BULGAR CUMHURBAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ayrıca Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rumen Radev'in ikinci defa üstlendiği Cumhurbaşkanlığı görevi için tekrar tebriklerini iletti. Erdoğan, dost ve müttefik Bulgaristan'la mevcut köklü ilişkileri ulaştırma, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıma kararlılığıyla hareket ettiklerini belirtti.
Erdoğan ile Radev, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel etkilerine dair değerlendirmelerde de bulundu. .

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