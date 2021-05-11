Erdoğan'dan 2 kritik görüşme daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin ve Mescid-i Aksa için başlattığı diplomatik trafik sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kudüs ve Gazze'deki katliamı durdurmak için devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında, tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini belirterek, Türkiye ve Malezya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.

Katar Emiri ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere saldırılarına karşı bölge ülkeleri ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi noktasında Türkiye ve Katar'ın birlikte yapacağı çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan önce Ürdün Kralı 2. Abdullah, hemen ardından ise Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.