Erdoğan: Çok kişiyi kaybettik, hepimizin varacağı yer malum orası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Meclis'e sunacağız. Tüm kamu görevlilerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren faşist muhalefet zihniyetine rağmen bu süreci tamamlayacağız' dedi.