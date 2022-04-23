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Erdoğan çocuklara seslendi: ''Yarın yetki sahibi olduğunuzda sakın kirlenmeyin''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde, 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katıldı.

1 Saat Önce
2022-04-23 15:29:51
Erdoğan çocuklara seslendi: ''Yarın yetki sahibi olduğunuzda sakın kirlenmeyin''

Erdoğan, 'Sevgili çocuklar, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Evlatlarımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Tüm milletimizin, tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. 1979 yılından beri dünyanın 120 farklı ülkesinden 30 binin üzerinde çocuğu ağırladığımız bu şenliğimize hepiniz hoş geldiniz' dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

'Böyle dönemlerde çocukların yüreklerindeki saf sevgiye, onların hayatımızı güzelleştiren gülüşüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bizim savaşları bitirmek için gösterdiğimiz gayretlerin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır. Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, burada olduğu gibi akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocuklar korkunun pençesinde değil huzurun kollarında uyumalıdır.'

"Hayatla bağlarınızı asla koparmayın"

'Ülkemize sığınan herkesi, ama özellikle de çocukları adeta üzerlerine titreyerek korumamızın sebebi de bu yaklaşımdır. 'Güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir' diye ifade etmek lazım' diyen Erdoğan şunları kaydetti:

'Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün her şeyin daha vicdanlı, sevecen olduğunu göreceğiz. Bugünün çocukları yarın hayatın farklı alanlarına söz sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin. Ailenize, arkadaşlarınıza, okulunuza sıkı sıkıya sarılın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın. Salgın döneminde aylarca evden çıkamadığınızı biliyorum. Artık bu günler geride kaldığına göre artık imkan olan her yerde temiz havayla, arkadaşlarınızla buluşun. Biz geçtiğimiz 20 yılda sadece eğitim sistemimizin altyapısını güçlendirmekle kalmadık. Bu parkı açtığımız gün, bu Millet Bahçesi'ni açtığımız gün gerçekten çok mutluydum, şu anı o açılışta düşledim. Yeter ki siz isteyin.' .

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