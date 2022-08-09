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Erdoğan, çay davetini karşılıksız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde cemevi ziyareti sonrası kendisini çaya davet eden ailenin evine misafir oldu.

2 Saat Önce
2022-08-09 09:24:16
Erdoğan, çay davetini karşılıksız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Mamak'ta bulunan cemevinden ayrılmasının ardından Mamak'ta kendisini çaya davet eden bir aileyi ziyaret etti.

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Bahadır Çaşmaz'ın evine misafir olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içerek Çaşmaz ailesinin fertleriyle sohbet etti.

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Erdoğan, ayrıca sokakta kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları da el sallayarak selamladı.

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