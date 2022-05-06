Erdoğan, Çatalca'da halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çatalca Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mesut Üner'den ilçeyle ilgili bilgi aldı. Erdoğan, Çatalca'da halka hitap ederek, 'Yola çıkarken bizim eğitim, sağlık, adalet, emniyet, enerji, ulaşım, tarım, bütün bu alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Hamdolsun, bu sözlerimizi büyük ölçüde yerine getirdik' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yola çıkarken eğitim, sağlık, adalet, emniyet, enerji, ulaşım ve tarım alanlarında verdikleri sözleri büyük ölçüde yerine getirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çatalca Belediyesini ziyaretinde Belediye Başkanı Mesut Üner'den ilçeyle ilgili bilgi aldı.

Ziyaretinin ardından, belediye önünde kendisini bekleyen halka hitap eden Erdoğan, vatandaşlarla çok müstesna bir günde, sürpriz şekilde bir araya geldiklerini ifade etti.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan-ı şerifin adeta tacı durumunda olan Ramazan Bayramı'nın da geride kaldığını anımsatan Erdoğan, "Ramazan Bayramı'nı da istedim ki Çatalca'da siz kardeşlerimle bir arada geçireyim ve bayramın ertesinde de bugün belediyemizi bir ziyaret edelim istedim. Sizlerin de burada böyle ani bir araya gelişiniz benim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Bundan dolayı gerek Başkan'ıma gerek muhtarlarımıza gerekse siz değerli Çatalcalı kardeşlerime kalbi şükranlarımı bildiriyorum." dedi.

Daha nice bayramlarda bir araya gelmek üzere vatandaşlara kısa bir selamlama yapmak istediğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yola çıkarken bizim eğitim, sağlık, adalet, emniyet, enerji, ulaşım, tarım, bütün bu alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Hamdolsun, bu sözlerimizi büyük ölçüde yerine getirdik. Sağlıkta hastanelerimizde attığımız adımlarla, eğitimde attığımız adımlarla, Türkiye'de 76 üniversitemiz varken şu anda 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok. 81 vilayetin tamamında artık üniversitemiz var. Yani, benim Iğdır'daki kardeşim, Hakkari'deki kardeşim, Muş'taki kardeşim çocuğunu üniversiteye göndermek için İstanbul'a, Ankara'ya değil artık Muş'ta üniversite var, Iğdır'da üniversite var. Rahatlıkla oradaki üniversitelerde de çocuklarını okutma şansları var. Nerelerden nerelere geldik."

"Her zaman Çatalca'nın yanında olmaya devam edeceğiz"

Çatalca'da altyapı ve üstyapıda birçok adım attıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız ve Mesut kardeşimizi Çatalca'ya Belediye Başkanı yapmak suretiyle yeni bir dönemi başlattınız. İnşallah birçok adımlardan sonra altyapıyla beraber şu anda, bu yaz inşallah Karayollarıyla birlikte burada çok ciddi bir asfaltlama çalışmasına Mesut kardeşimiz girecek ve Ulaştırma Bakanım Adil Bey de bugün yanımda. Birlikte yapacakları çalışmalarla artık böyle çukur, çamur vesaire olan bir Çatalca olmayacak. Bu Çatalca'yı da daha güzel bir hale yollarıyla getirmiş olacağız. Şu anda Ulaştırma Bakanım gerekli bu noktadaki teminatı verdi ve Belediye Başkanı'm da araç gereci temin ederek müşterek bir çalışmayla inşallah Çatalca'mızın altyapısını da üstyapısını da bu noktada gerçekleştirmiş olacaklar. İstiyoruz ki Çatalca şanına yakışır bir hale gelsin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz Tokat'ta bir mandadan bahsettik. Şimdi Çatalca'da manda kalmadı neredeyse. Meğerse Çatalca bu işte de çok mahirmiş. Ve manda kaymağı, manda sütü, bunlar Çatalca'da bayağı ileriymiş, adeta marka... Temennimiz odur ki yani lider bir şeyi söylediği zaman arkadan bu işin takibi başlar. Takibi başladığı anda da millet artık bu noktada gücü, kuvveti toplar." ifadelerini kullandı.

Çatalca'nın bundan sonra altyapısıyla üstyapısıyla çok daha farklı bir gücü yakalayacağının altını çizen Erdoğan, "Biz her zaman Çatalca'nın yanında olmaya devam edeceğiz. Belediye Başkanı'mızı inşallah 15 meclis üyesi, bir de kendisi 16 olmak üzere Cumhur İttifakı olarak da çok güçlü bir hale getireceğiz. Sizleri bayram ertesinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Sağ olun, var olun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Erdoğan, beraberindekilerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. .