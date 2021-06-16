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Erdoğan: Bütün dünya bilsin ki yarın da Azerbaycan'ın yanında yer alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız.' dedi.

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Google News - Timeturk
16.06.2021 16:01:51
Erdoğan: Bütün dünya bilsin ki yarın da Azerbaycan'ın yanında yer alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır. Kalıcı barışa giden yolun, bölgedeki tüm halkların, devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri iş birliklerinden geçtiğine inanıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız." diye konuştu.

"Türk milletine olmadık iftiralarla çamur atanlar önce Kafkaslara, Azerbaycan'a bakmalı." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sonra vicdanları elverirse yönelttikleri ithamları kendileriyle ayrıca konuşuruz.

Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyen, gelsin Karabağ'da iki dönem arasındaki farka baksın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa'yı gelecek yıl da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak görmekten memnuniyet duyarız." dedi.

"(Karabağ Zaferi) Bu zaferden kimse rahatsız olmasın çünkü bu, yıkımın değil inşanın, zulmün değil adaletin zaferidir." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

"Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir.

Bir daha Kafkasya'nın boynuna kimsenin esaret zinciri vuramaması için önümüze çıkan fırsatları hep birlikte, en iyi şekilde değerlendirmeliyiz."

Erdoğan, "Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir. Zengezur koridorundaki demir yoluyla Ermeniler de kolayca Moskova'ya ve dünyaya ulaşabilecek, böylece kendi kendilerine uyguladıkları ablukadan kurtulabileceklerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız." ifadesini kullandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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